Tom Cruise vuole girare Mission: Impossible 7 anche in Norvegia

News Cinema

Mission: Impossibile 7 tornerà a girare fra i fiordi mozzafiato della Norvegia dopo averlo fatto in Fallout almeno questa è l'Intenzione di Tom Cruise e dei politici locali.

Mission: Impossibile 7 e Tom Cruise vogliono godersi i panorami norvegesi per girare nelle prossime settimane una scena particolarmente avvincente, come ama fare l’attore americano, che più invecchia e meno sembra tollerare l’utilizzo delle controfigure. MI:7 è stato uno dei grandi blockbuster più colpito della pandemia di Covid-19, visto che le riprese avrebbero dovuto partire, nella nostra Venezia, proprio nei giorni in cui l’Europa, e poi il mondo intero, sono stati costretti in quarantena a casa e tutto si è fermato.

Tom Cruise ha alzato il telefono e conversato con il ministro della cultura norvegese Abid Raja sulla possibilità di girare nel paese scandinavo nel corso del prossimo autunno. Ne ha parlato lo stesso politico su twitter, postando anche una breve registrazione del dialogo fra i due, in cui Cruise ha definito la Norvegia “uno splendido paese, non vedo l’ora di tornare lì, sono molto eccitato all’idea di venire, così come tutta la troupe”. Tornare, ha detto, visto che in passato è stata già girata fra fiordi una memorabile scena dell’ultimo capitolo, Mission: Impossibile - Fallout, in cui l’attore scalava una montagna circondato da cime, acqua e boschi, con 600 incredibili metri sotto di lui prima di raggiungere il fiordo.

Naturalmente bisognerà rispettare le regole anti Covid e stabilire un non semplice protocollo per una troupe così numerosa. La produzione in questo momento è riunita in Gran Bretagna, insieme a Cruise stesso, per il via alle riprese.