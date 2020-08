Tom Cruise va al cinema a vedere Tenet: "L'ho amato" [video]

News Cinema

Impegnato nelle prove per le riprese di Mission: Impossible 7, Tom Cruise si è preso il tempo per andare a vedere Tenet. E ha postato il video.

Tom Cruise si è preso una pausa ed è andato a vedere Tenet.

L'attore è in uno degli studios alle porte di Londra dove con il regista Christopher McQuarrie e la troupe, sta proseguendo nei preparativi delle riprese di Mission: Impossible 7. Stando alle ultime notizie, il film tornerà attivamente in produzione a Venezia tra qualche settimana, recuperando così la città della Laguna tra le location saltate lo scorso marzo per l'emergenza sanitaria. Cruise però è anche un avido divoratore di film, "cerco sempre di guardarne almeno uno al giorno" aveva detto al talk show di Jimmy Fallon. La riapertura delle sale in Europa, di cui Tenet si fa portabandiera per risollevare l'industria dalle sabbie mobili, gli ha offerto l'occasione di tornare al cinema per festeggiare l'evento.

Nel video qui sotto, postato sui suoi account social, lo vediamo arrivare nel centro di Londra in taxi. Tre ragazze in bicicletta lo riconoscono al semaforo e lui si chiede "Com'è possibile? Sto indossando una maschera!". L'attore scende dall'auto e si ferma davanti a un grande pannello con il poster di Tenet dicendo "di nuovo al cinema". Cruise entra in quella che presumibilmente è una proiezione privata per giornalisti insieme al regista McQuarrie.

A film finito augura a tutti uscendo un "buon ritorno al cinema" e su Tenet dice "I loved it", l'ho amato. Non si tratta di pubblicità gratuita per il film di Nolan o per la Warner Bros. Anche se in questo momento sta lavorando con la Paramount, Cruise è un produttore e professionista dell'industria cinematografica hollywoodiana che ama il cinema e usa il suo status di movie star per aiutare il cinema in difficoltà, facendo sapere ai suoi follower che con le dovute precauzioni in sala si può tornare.

