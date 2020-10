Tom Cruise sul tetto di un treno in corsa in un video dal set di Mission Impossible 7

Mentre la troupe di Mission: Impossible 7 è sbarcata a Roma e ha parcheggiato i suoi tir proprio all'interno del Policlinico Umberto I, il regista Christopher McQuarrie ha condiviso su Instagram la foto di un altro stunt "impossibile", di cui è stato protagonista Tom Cruise. Nell'immagine lo vediamo impegnato in un combattimento sul tetto di un treno in corsa. McQuarrie scrive: "Le dimensioni e la bellezza della Norvegia hanno lasciato un'impronta distintiva e indelebile sul nostro film e ci hanno ricordato che tutto è possibile". Dopo i ringraziamenti d'obbligo a tutti coloro che hanno reso possibile le riprese norvegesi, conclude dicendo: "Allaccia le cinture, Roma, stiamo arrivando".

L'attore Glen Powell ha commentato l'immagine scrivendo: "Tu e Tom avete mai provato a viaggiare DENTRO un treno? È molto piacevole". La scena è stata ripresa anche da un gruppo di fan che l'ha postata su Tik Tok, dove si vede Cruise durante una pausa salutare i fan dal tetto del treno.

Fa un certo effetto pensare che mentre il mondo sta adottando misure sempre più restrittive per contrastare la pandemia da coronavirus, sul set di Mission: Impossible 7 Tom Cruise sfidi la sorte e rischi la vita per offrire al pubblico emozioni mozzafiato. Solo il mese scorso, un fan aveva catturato l'impressionante scena che vediamo qua sotto.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y