Tom Cruise primo uomo a girare nello spazio? La Russia dice "Niet"

Secondo quanto riportato dalla BBC, l'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko partiranno alla volta della Stazione Spaziale Internazionale il prossimo 5 ottobre, battendo sul tempo la star hollywoodiana. È l'inizio di una nuova Corsa allo spazio?

Gli americani saranno stati anche i primi a sbarcare sulla Luna, ma va ricordato che è russi (o meglio, sovietici) sono il primo satellite artificiale in orbita attorno alla Terra, lo Sputnik, e il primo uomo a viaggiare nello spazio, Yuri Gagarin.

E ora, pare che quella negli anni della Guerra Fredda venne chiamata la Corsa allo spazio, sia destinata ad avere un appendice che riguarda il mondo del cinema.

Sappiamo oramai da tempo che lo spericolatissimo Tom Cruise si sta preparando da tempo per girare col fido Doug Liman, e in collaborazione con la Nasa e la società SpaceX di Elon Musk, a girare un film all'interno della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale orbitante attorno al nostro pianeta nella quale si alternano astronauti delle agenzie spaziali di diversi paesi per effettuare ricerche scientifiche a bordo.

È freschissima invece la notizia riportata dalla BBC la notizia per cui Cruise sta per essere battuto sul tempo nel suo progetto di essere il primo a girare un film nello spazio proprio da un'attrice e un regista russi: Yulia Peresild e Klim Shipenko, entrambi molto noti in patria.

Secondo quanto annunciato, infatti, il prossimo 5 ottobre Peresild e Shipenko decolleranno dal cosmodromo di Baikonur a bordo di un razzo russo con destinazione la ISS, dove gireranno un film intitolato Challenge, storia di una donna chirurgo che deve affrontare una delicata operazione nello spazio su di un astronauta troppo malato per essere riportato in sicurezza sulla Terra.

Yulia Peresild, 36 anni, ha vinto la parte, e la possibilità di entrare nella storia come prima attrice a girare nello spazio, battendo altre diciannove candidate, e con Shipenko (che è stato anche autore di un disaster movie spaziale intitolato Salyut 7) si è sottoposta a una lunga serie di esami medici e di test fisici per ottenere l'autorizzazione a volare nello spazio, e inizierà a breve un periodo di addestramento per arrivare preparata a un giorno che potrebbe essere storico.