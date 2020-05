Tom Cruise prepara un film da girare nello spazio con la Nasa e la SpaceX di Elon Musk

News Cinema

C'è solo un attore a Hollywood che potrebbe seriamente prendere in considerazione l'idea di girare un film nello spazio, perché nessuna missione è per lui impossibile: Tom Cruise.

Anche quando si scherzava, di fronte alle sempre più surreali avventure della saga di Fast & Furious, dicendo che la prossima volta avremmo visto Vin Diesel e soci nello spazio, si parlava comunque della trama e non di una effettiva location dove girare il film. Tutti sappiamo che Sandra Bullock era al sicuro in uno degli studios fuori Londra per le riprese di Gravity o che Brad Pitt non si sia mai mosso dalla California per il suo Ad Astra. Eppure, prima o poi, capiterà di vedere un attore realmente nello spazio, gisuto? E chi dovremmo immaginare in quel ruolo se non l'esperto di missioni impossibili Tom Cruise?

Stando a quanto riporta il magazine Deadline, Tom Cruise starebbe portando avanti il progetto di un film che preveda riprese nell'orbita terrestre in collaborazione con la Nasa e la società SpaceX dell'imprenditore Elon Musk (fondatore di Tesla nonché di PayPal). Ancora non c'è una major di Hollywood legata al progetto e nulla di più si conosce al momento, a parte l'interesse dell'attore per le sfide estreme da immortalare in un film. E lo spazio per lui non è una pensata dell'ultimo minuto, c'era già un discorso imbastito con quel pioniere di James Cameron mai andato in porto. In ogni caso, ci sono prima Mission Impossible 7 e 8 da girare prima di qualunque altra cosa, produzioni al momento sospese per l'emergenza sanitaria.

Leggi anche Tom Cruise e James Cameron volevano girare un film nello spazio