Tom Cruise, Mission Impossible e le sue acrobazie: il terrore sul set

Simon Pegg spiega quanta paura si abbia sui set dei Mission: Impossibile per le folli acrobazie senza controfigura di Tom Cruise.

Spesso vi abbiamo raccontato e mostrato le follie spericolate di Tom Cruise sui set, non ultimo quello di Mission: Impossible 7 in giro per il mondo, dove ha interpretato scene che qualunque star sana di mente affiderebbe a una controfigura: secondo uno dei protagonisti della saga, lo spiritoso Simon Pegg, quando sei sul set con lui la cosa non è tanto esaltante, quanto angosciosa. Ecco cosa ha dichiarato Pegg durante una puntata del Conan O'Brien Show:

Quando guardi il film e lo vedi fare quelle scene pericolose, ti mordi le unghie, ti trasmette un genuino senso di pericolo perché sai che quello è proprio lui. Ma sai che è sopravvissuto, perché quella mattina magari era a Good Morning America a farsi intervistare. Invece quando lo guardiamo noi, non sappiamo proprio se sopravviverà o meno! Si butta da un precipizio e tutti siamo lì a dirci: "Si è aperto il paracadute? Si è aperto?" E' terrificante.

Questo non vuol dire tuttavia che Cruise sia scriteriato e si lanci masochisticamente a rischiare la vita: si sfida, si mette alla prova e impara come eseguire un determinato stunt, con fatica e dedizione totale. Ce lo racconta ancora Simon Pegg, nel cast del prossimo Mission: Impossible 7 in uscita nell'agosto 2021:

Ci lavora un sacco, si allena con rigore. Diventa letteralmente il migliore a fare quella cosa, se gli proponi qualcosa lui diventa il migliore a fare quella cosa. Non importa quante ore siano necessarie, ma non farà un'acrobazia finché non si sente sicuro. La preparazione dietro alle grandi scene d'azione di questo film è pazzesca.