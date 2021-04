Tom Cruise mangiò una torta al cioccolato sul set per tre giorni andando in crisi iperglicemica

News Cinema

Durante le riprese de I ragazzi della 56ª strada, Tom Cruise aveva imprudentemente scelto di mangiare una torta al cioccolato in una scena, senza immaginare che l'avrebbe girata per tre giorni.

Parlando delle esperienze che insegnano qualcosa quando un attore lavora sul set, Tom Cruise ha raccontato un episodio legato alla lavorazione del film I ragazzi della 56ª strada, in originale The Outsiders, diretto nel 1983 da Francis Ford Coppola. "A proposito di quando puoi scegliere quale cibo mangiare, io dissi ma sì, mangerò una torta al cioccolato" spiega l'attore, che girando una scena all'interno di una casa insieme ai suoi giovani colleghi, doveva realmente mangiare. I ragazzi della 56ª strada raccontava il violento mondo dei giovani degli anni 60 e nel cast, oltre a Cruise, c'erano tutti i giovani attori più in voga dell'epoca: C. Thomas Howell, Diane Lane, Ralph Macchio, Matt Dillon, Emilio Estevez, Rob Lowe e Patrick Swayze.

Tom Cruise continua così il racconto:

"È finita che abbia fatto continuato a girare quella scena per tre giorni facendo qualcosa come 100 ciak e io ho dovuto sempre mangiare la torta. Per le prime due o tre riprese non ho avuto problemi, la mangiavo e mmh, era veramente buona, e continuavano a portarmela. Dopo un po' ho detto, ok ma abbiamo finito? Abbiamo la scena? Francis ripeteva facciamola ancora. Tre giorni dopo ero in crisi iperglicemica e vomitavo".

Qui sotto un video con alcune scene de I ragazzi della 56ª strada tra cui quella della torta al minuto 2:08.



