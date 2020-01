Tom Cruise in arrivo a Roma a marzo per girare un film d'azione in pieno centro

News Cinema

Il titolo del film comunicato al Comune della capitale è Lybra, ma facendo due conti dovrebbe trattarsi proprio di...

Una bellissima notizia per i fan di Tom Cruise sta dilagando su tutti i siti di informazione italiani.

A marzo l'attore sarà impegnato nelle riprese di una serie di scene d'azione nella città di Roma. Le location che diventeranno un set a cielo aperto saranno in pieno centro, tra Piazza Navona, Piazza Venezia e il quartiere Monti. A quanto pare alla produzione del film serviranno quaranta giorni di lavoro per completare le riprese e, per l'occupazione del suolo pubblico, la municipalità della capitale riceverà un pagamento di 200 mila euro al giorno.

Ma di quale film si tratta? Appunto. Il titolo provvisorio comunicato al Comune di Roma è Lybra. Non risulta nessun film in produzione con questo titolo, men che meno con Tom Cruise. Ma, se si va a vedere la lista dei prossimi impegni dell'attore, immediatamente si arriva tutti alla stessa conclusione: non può essere che Mission: Impossible 7.

Dopo il grande successo del 2018 di Mission: Impossible - Fallout, sesto capitolo che ha incassato a livello mondiale 791 milioni di dollari, la Paramount ha annunciato che avrebbe messo presto in cantiere due nuovi film della saga da girare contemporaneamente, per uscita nelle sale fissata al 23 luglio 2021 per l'episodio 7 e al 5 agosto 2022 per l'episodio 8.

Considerato il lungo lavoro che aspetta il team di produzione, i tempi sono giusti per iniziare ora le riprese. Proprio nelle ultime settimane sono stati annunciati i nuovi attori che prenderanno parte a entrambe le storie di spionaggio scritte e dirette da Christopher McQuarrie, tra cui Hayley Atwell, Pom Klementieff e Nicholas Hoult.

Cruise aveva già girato a Roma una parte di Mission: Impossible III, uscito nel 2006, per poi tornare nella Città Eterna nel 2009 e nel 2014 per la promozione, rispettivamente, di Operazione Valchiria e Edge of Tomorrow.