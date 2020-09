Tom Cruise fa onore al suo nome e noleggia una nave da crociera per le riprese di M:I7

News Cinema

Anche produttore di Mission Impossible 7, Tom Cruise non bada a spese e noleggia una nave da crociera per tenere in sicurezza cast e troupe durante le riprese in Norvegia.

Anche se avere Tom Cruise come produttore vuol dire avere a che fare con un vero e proprio maniaco del controllo, d'altro canto si può star sicuri che quando produce e interpreta un film a cui tiene molto, non bada assolutamente a spese. In questo caso, poi, la causa è lodevole: per mantenere la troupe e il cast in sicurezza durante le riprese in Norvegia di Mission:Impossible 7, Cruise ha affittato nientemeno che una nave da crociera, per una cifra intorno ai 700.000 dollari.

La nave in questione (da crociera, cruise ship di nome e di fatto) appartiene alla società norvegese Hurtigruten, come quella che vedete nella foto. In questo modo tutti quelli che lavorano al film saranno isolati dal resto della popolazione e si sottoporranno a controlli quotidiani per prevenire eventuali contagi. Non solo: Cruise fornirà anche un po' di ossigeno alla società che, come tutti gli armatori, ha dovuto cancellare per il covid le crociere turistiche.

Le riprese del film, dopo i vari incidenti di percorso, continuano velocemente: di recente lo spericolato Cruise è stato protagonista di un salto con la moto di oltre 150 metri. Sembra che questo e l'ottavo film della serie, entrambi diretti da Christopher McQuarrie, saranno l'addio dell'attore al personaggio di Ethan Hunt, e se come produttore non bada a spese, come protagonista vuole stupirci e superare i suoi limiti. Sicuramente è a suo carico anche l'assicurazione contro gli incidenti, perché nessuno Studio permetterebbe a un attore così celebre, scene d'azione tanto pericolose.

Ritroveremo Tom Cruise assieme a Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Nicolas Hoult, Hayley Atwell, Pom Klementieff e Shea Whigham nel 2021 al cinema col settimo Mission: Impossible.