Tom Cruise è troppo vecchio per i film d'azione? Secondo l'autore dei libri di Jack Reacher, sì

Lee Child dice che avendo 57 anni l'attore dovrebbe focalizzarsi sui film di personaggi.

I due adattamenti cinematografici del personaggio di Jack Reacher, La prova decisiva e Punto di non ritorno, sono solidi film d'azione, seppur non verranno ricordati come i migliori prodotti in cui Tom Cruise ha investito se stesso. Lee Child è l'autore della lunga serie di romanzi ambientati nel mondo criminale in cui opera Jack Reacher che con Cruise ha lavorato ai due adattamenti, ma alla fine ha deciso di non far proseguire la versione del suo personaggio sul grande schermo. Child si è infine trovato d'accordo con la schiera di fan dei suoi libri che manifestavano un malcontento per la scelta di Cruise, fisicamente agli antipodi rispetto al personaggio sulle pagine in cui è descritto come un possente energumeno di quasi due metri per 110 kg. Giusto per aprire e chiudere una parentesi, anche prima di cedere i diritti cinematografici e mettere in produzione i film, questa cosa era evidente.

Lee Child ha dunque deciso di traghettare il suo Reacher verso il reboot in versione serie televisiva. In una recente intervista, lo scrittore ha detto che Tom Cruise non era inizialmente d'accordo nel lasciare andare il personaggio, ma "senza voler sembra paternalistico, credo che sia un bene per lui, è troppo vecchio per queste cose".

Che cosa? Tom Cruise è troppo vecchio per i film d'azione? Sembrerebbe evidente che Lee Child non veda i film d'azione al cinema e tantomeno la saga di Mission: Impossible, che si distingue dagli altri per il realismo delle riprese e mostra la devozione che soltanto un attore come Cruise riesce a infondere in un progetto. Possibile che Child non abbia mai visto Protocollo fantasma? Rogue Nation? Fallout? Non solo Cruise è credibilissimo nelle sequenze acrobatiche, è persino lui in prima persona a eseguirle. Gli spettatori lo sanno e apprezzano, come dimostra l'incasso mondiale di 787 milioni di dollari dell'ultima missione impossibile (il più alto della saga).

"Ha 57 anni e ha bisogno di andare oltre, di fare una transizione verso i film di personaggi" continua Child, "potrebbe andare avanti per altri vent'anni, ha talento, è un tipo eccezionale, molto premuroso e divertente". Ecco appunto, che abbia talento e sia eccezionale lo sappiamo da circa 35 anni ed è molto probabile che sappia già se e quando fermarsi. Sulla questione dei film con un lavoro intorno ai personaggi siamo d'accordo, perché quel Tom Cruise capace di performance come quella in Magnolia un po' ci manca.

Che sia troppo vecchio per i film d'azione, però, caro Lee, lasciamo che sia lui stesso a dirlo. Se l'è guadagnato il diritto.