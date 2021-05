Tom Cruise e il suo stunt più pericoloso di sempre in Mission: Impossible 7

News Cinema

Tom Cruise continua a superarsi e racconta di uno stunt con una moto, un elicottero, un paracadute sul set di Mission: Impossible 7. Ecco la foto.

A due settimane dalla scena senza controfigura in cui Tom Cruise penzola tranquillamente da un treno in corsa, veniamo a sapere che, sempre sul set di Mission: Impossible 7, l'attore si è cimentato nella più pericolosa sequenza d'azione della sua intera carriera, e questa non poteva che vederlo in sella a una moto. Cruise ne ha discusso con la rivista inglese Empireonline, che ha pubblicato in esclusiva una foto di Tom pronto a sfidare (è proprio il caso di dirlo) l'impossibile.

L'incredibile stunt di Tom Cruise prevedeva dunque una motocicletta, e poi una scogliera, un paracadute, un elicottero da cui filmare, l'assenza di una controfigura e di CGI. Ecco cosa racconta di aver pensato l'attore un attimo prima di girare dopo settimane e settimane di preparazione: "Se il vento fosse stato troppo forte, mi avrebbe spazzato via dalla rampa. L'elicottero che riprendeva la scena era un problema, perché non volevo essere sbattuto giù dalla rampa mentre andavo alla massima velocità e venir colpito da una pietra. Inoltre, se fossi partito in maniera strana, chissà cosa sarebbe accaduto alla motocicletta. Avevo circa 6 secondi dopo la partenza dalla rampa per aprire il paracadute e temevo di restare impigliato nella moto. Se fosse successo, non sarebbe finita bene per me".

Evidentemente i foschi scenari paventati da Tom Cruise sono stati scongiurati e, se l'uomo dal sorriso più bello di Hollywood ha potuto raccontare a Empire della sua ultima prodezza, significa che è andato tutto per il meglio.

Ecco dunque la foto di Tom che si prepara alla folle scena. Visto che, film dopo film, Cruise si spinge sempre un po’ più in là, soprattutto quando interpretata l'agente Ethan Hunt nell'arcinoto franchise, non immaginiamo neanche che cosa sarà capace di fare in Mission: Impossible 8. Tornando a Mission: Impossible 7, arriverà nelle sale il 22 maggio del 2022, come ormai sappiamo.