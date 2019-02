Tom Cruise doveva lasciare Mission Impossible dopo Protocollo Fantasma?

Ricordate le esternazioni d'amore di Tom Cruise verso Katie Holmes, saltando sul divanetto di un talk show? O la sua negazione della psichatria che suscitò mille polemiche? Per la star anche dell'ultimo Mission Impossible: Fallout quegli anni furono piuttosto difficili: l'opinione pubblica era perplessa dal suo comportamento, così come lo era la Paramount, allo stesso tempo preoccupata anche per lo stardom calante di Cruise. Sembra assurdo scriverlo oggi, ma la major aveva seriamente pensato di espellere Tom dal franchise di Mission Impossible dopo Protocollo Fantasma: il coinvolgimento di Jeremy Renner nel cast era finalizzato proprio a quello. Era una voce che aleggiava da tempo, ma è stata resa concreta dal direttore della fotografia Robert Elswit nel podcast Light the Fuse:



"Nella versione originale di Protocollo Fantasma... la maggior parte dei coinvolti probabilmente non ne parlerebbero, ma io posso perché a nessuno gliene frega una sega di quel che dico... nella versione originale del film alla fine Tom Cruise smetteva di essere Ethan Hunt l'agente e diventava Ethan Hunt il Segretario. L'idea era che avrebbero allestito un'altra unità IMF con un altro attore, forse Jeremy Renner, chi lo sa, ci sarebbero state situazioni folli e alla fine Tom sarebbe diventato il Segretario e un nuovo agente avrebbe preso in consegna il franchise. Cosa che adesso sembra un po' fuori di testa, ma in pratica le direttive erano quelle.



A un certo punto... entrò in gioco Chris McQuarrie, lui e Tom si sedettero a un tavolo e dissero: come aggiustiamo questa cosa? Chris fece una riscrittura della seconda metà, forse qualcosa di più, fece in modo che dovessimo cambiare un po' di cose che avevamo già girato dell'inizio, aggiungemmo delle battute, rigirammo dei piccoli pezzi e tutto ebbe senso di nuovo. Riuscì a ricucire tutto e alla fine del film Tom non diventa Segretario ma semplicemente s'incammina solitario per la sua strada."