Tom Cruise bloccato in hotel a Venezia, il Coronavirus ferma le riprese di Mission: Impossible 7

News Cinema

Da pochi giorni a Venezia per l'inizio delle riprese sul territorio italiano di Mission: Impossible 7 che proseguiranno a Roma, Tom Cruise e la produzione ha subito un arresto a causa del coronavirus.

Come stiamo osservando da tutta Italia, chi più vicino chi meno, quasi tutte le attività pubbliche e private nelle regioni della Lombardia e del Veneto si stanno temporaneamente arrestando. Le autorità emanano circolari su circolari seguendo le direttive del governo per contenere l'emergenza dovuta all'epidemia del Coronavirus. Anche la città di Venezia ha sospeso il suo Carnevale che sarebbe probabilmente stato oggetto di una parte delle riprese di Mission: Impossible 7. La produzione del film si trova da alcuni giorni nella città lagunare con in testa lo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie e, naturalmente, il produttore e star del film Tom Cruise.

Nessuno tra il cast artistico e tecnico del film è stato contagiato, non ci sono dunque persone della produzione tra i 229 casi confermati dal Ministero della Salute. Tom Cruise è bloccato nel suo hotel veneziano, il Gritti Palace, in attesa di sviluppi per capire come andrà a modificarsi il piano di lavorazione del film. Secondo programma, le riprese di Mission: Impossible 7 dovrebbero spostarsi a Roma tra una decina di giorni, ma a questo punto potrebbero essere anticipate.