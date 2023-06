Tom Cruise balla ancora in slip come in Risky Business, lo giura e noi gli crediamo

News Cinema

Promuovendo a 60 anni suonati Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, in sala dal 12 luglio, Tom Cruise ha ricordato il film che lo lanciò, Risky Business, che compie 40 anni. E riguardo a un'iconica scena, conferma: balla ancora in slip da solo.

Dopo il bagno di folla a Roma per Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, in sala dal 12 luglio, Tom Cruise a 60 anni è più in forma che mai, e ha scherzato con Access Hollywood su una sua scena iconica, la prima importante della sua carriera: il ballo scatenato in slip e calzini in Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano (1983) di Paul Brickman. Lo spirito di quel ragazzino è ancora vivo in lui? Balla ancora in slip? Provate a indovinare la risposta di Tom...





Tom Cruise: "Non dimenticherò mai il giorno in cui girai quella scena"

Noi possiamo scherzare, ma al di là del tono scatenato di quella sequenza di Risky Business, fu quell'interpretazione a lanciare definitivamente Tom Cruise nell'ambiente come astro nascente da tenere d'occhio. Ma il protagonista dell'imminente Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, reduce dal trionfo di Top Gun: Maverick, balla ancora in slip, quando nessuno lo vede? "Guardate, sono cresciuto ballando in mutande a casa mia. Chi non l'ha fatto? Certo che lo faccio ancora!" Pensando però ai 40 anni che Risky Business sta per compiere, Tom diventa più serio:

Lo girai nel 1982, avevo 19 anni. Non dimenticherò mai quella sera, il giorno in cui girai quella scena. [...] Dovevo capire come scivolare sul pavimento coi calzini. [...] Vidi qual era l'inquadratura all'inizio della scena e dissi: voglio fermarmi al centro dell'inquadratura. E non ci riuscivo. Poi dissi: mettiamo roba scivolosa sul pavimento. Solo che scivolavo via senza fermarmi! Allora lui [Paul Brickman, il regista] mi disse: mettici dello spray appiccicoso lì. E a quel punto ogni volta che scivolavo inchiodavo al centro dell'inquadratura! [...] Imparai tantissimo, andai in sala di montaggio, vidi le riprese e guardai come venivano messe insieme al montaggio. Allora cominciai a capire il processo cinematografico. [...] Mi sento molto fortunato ad aver avuto quella possibilità, con quel tipo di copione e quel tipo di materiale, a quell'età.