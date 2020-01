Tolo Tolo primo al boxoffice italiano del weekend, ma per Hammamet la media per sala è più alta

News Cinema

Il film di Zalone vince ancora ma sotto la vetta c'è vita, bene anche Piccole donne.

Era scontato che al boxoffice italiano del weekend vincesse ancora Tolo Tolo di Checco Zalone: il nuovo film del comico pugliese ha portato a casa altri 5.252.000 euro e raggiunge i 41.157.000: la media per sala è ancora di 4.700 euro per 1.114 copie. Va notato tuttavia che Hammamet di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi occupa un secondo posto eccellente: in quattro giorni registra già 2.245.000 con una media molto più alta di quella di Tolo Tolo, cioè 4.860 euro per 462 copie monitorate dalla Cinetel. Ricordiamo che Tolo Tolo è diventato il primo incasso della stagione italiana scalzando Il re leone.