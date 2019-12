Tolo Tolo, non solo "Immigrato": cinque tormentoni musicali di Checco Zalone

News Cinema

Luca Medici ha scritto tanti brani comici per i suoi film: spesso servono a inquadrare i temi di ciascuna storia, ecco una proposta di playlist.

In attesa di verificare se Tolo Tolo sarà all'altezza delle aspettative che lo circondano, è bene ricordare che il buon Checco Zalone da sempre cura musiche e canzoni dei suoi film. Nell'elenco che segue vi proponiamo cinque canzoni celebri di Luca Medici: orecchiabilità garantita, ma attenzione a canticchiarle in pubblico!

Le canzoni dei film di Checco Zalone

Sole a catinelle (2013) è un film che mette in crisi: c'è l'imbarazzo della scelta. Il suo protagonista è un padre che si trascina il figlio mentre tenta di sbarcare disperatamente il lunario, dopo avergli incautamente promesso una vacanza estiva da sogno in caso di pagella eccellente... purtroppo arrivata. Per questa ragione dobbiamo dare la precedenza a "Superpapà", perfetta parodia delle sigle degli anime che chi è coetaneo di Zalone (classe 1977) ha già nel proprio DNA. Subito dopo tuttavia deve comparire l'esilarante sconfortante maschilismo di "Dove ho sbagliato".









Quo Vado? (2016) vibrava con un inno già scolpito nei cuori di tutti i furbetti approfittatori dello Stato: "La prima repubblica", dove già Checco interpretava l'amato Adriano Celentano, inquadra con lo sberleffo un'epoca di truffe e raggiri divenuti prassi, un'epoca che ancora qualcuno spera duri per sempre in questo paese.





Naturalmente la nostra corsa passa da "Immigrato", il video della discordia che sintetizza e promuove Tolo Tolo, ormai entrato nel cervello anche di chi si vergogna quando scopre se stesso a canticchiarlo. Missione compiuta.



Tolo Tolo: Trailer Ufficiale del Film - HD

Ci avviamo alla fine con una canzone motivante e slegata dal cinema, perfetta per il giorno di Natale e le Feste, il momento in cui si guarda al futuro con un sorriso: per tutti quelli che ancora si chiedono come mai abbia successo Checco Zalone, ecco qualche filosofica considerazione sulla fama. "Se ce l'ò fatta io... ce la puoi farcela anche tu"...





Siete arrivati sin qui? Allora vi meritate una bonus track! Vi invitiamo allora a tuffarvi gioiosi nella "Cacada remixada"! Evviva!