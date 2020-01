Tolo Tolo lascia un po' di spazio agli altri film ma intanto supera ufficialmente i 6 milioni di spettatori

News Cinema

Checco Zalone si prepara ad affrontare il suo terzo weekend al cinema, con parecchie sale in meno. Resisterà comunque al primo posto?

Da più di due settimane sta dominando incontrastato il boxoffice italiano. Tolo Tolo di Checco Zalone si prepara ora ad affrontare il suo terzo fine settimane nelle nostre sale, ma con parecchi schermi in meno.

Il numero di sale in cui è programmata al momento la commedia campione d'incassi è infatti quasi dimezzato rispetto alla settimana scorsa in cui aveva raggiunto il numero record di oltre 1400 schermi.

Vedremo se nel weekend il loro numero aumenterà rispetto ai circa 750 di oggi.

Nonostante Tolo Tolo lasci un po' di spazio anche alle altre uscite di questa settimana, tra le quali segnaliamo il Richard Jewell di Clint Eastwood (da oggi in oltre 500 sale), il JoJo Rabbit di Taika Waititi candidato a 6 Premi Oscar 2020 (anche questo da oggi al cinema in circa 340 sale), l'horror The Lodge (da oggi in oltre 240 sale) e il fenomeno Me Contro Te con gli idoli dei più piccoli Liù e Sofì (da domani, 17 gennaio), è molto probabile che alla fine del weekend risulti ancora il primo al boxoffice.



Tolo Tolo: Trailer Ufficiale del Film - HD

C'è da dire che le sorprese potrebbe arrivare non tanto dalle nuove uscite quanto dai due diretti inseguitori di Tolo Tolo, al cinema già dalla scorsa settimana: Hammamet di Gianni Amelio e Piccole Donne di Greta Gerwig sono, infatti, saldamente in seconda e terza posizione con incassi giornalieri sì inferiori a Zalone ma non più di tanto. Se consideriamo la giornata di ieri, Tolo Tolo ha registrato un incasso 345.219 euro, contro i 242.702 e 225.963 dei suoi due diretti concorrenti, insomma poco più di 100 mila euro di differenza. Certo, nel weekend il divario potrebbe aumentare, considerato la diversa tipologia di pubblico che va in sala nel fine settimana, ma le sorprese sono sempre possibili. L'unico dato certo al momento è che di sicuro dopo questo weekend Zalone batterà Zalone: Tolo Tolo si prepara infatti a superare Che bella giornata del 2011 che aveva registrato un incasso totale di 43.474.047 euro ovvero poco più di un milione rispetto ai 42.180.863 euro incassati da Tolo Tolo a ieri (secondo i dati forniti ieri da Cinetel). In questo modo Tolo Tolo entrerà anche nella Top 5 dei maggiori incassi di sempre al boxoffice italiano, dietro a Titanic (50.217.865), Sole a catinelle (51.936.318), Quo Vado? (65.336.749) e Avatar (65.666.319).