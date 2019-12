Tolo Tolo: in arrivo in Italia il bambino africano che ha ispirato il titolo del film di Checco Zalone

News Cinema

Il piccolo attore si chiama Nassor Said Birya, ha 12 anni e ricopre un ruolo predominante nella storia.

Come ha spiegato lui stesso in un'intervista del Corriere della Sera, il titolo del nuovo film di Checco Zalone Tolo Tolo significa "solo solo". Stando a quanto riporta un giornale del Kenya, dove è stato in parte girato il film, quel nome è frutto di una storpiatura di pronuncia. Durante le riprese di una scena che prevedeva un attraversamento a nuoto del fiume Sabaki, Zalone dava indicazioni di regia agli attori africani dicendo che ognuno doveva nuotare "solo solo". Il piccolo Nassor Said Birya (nella foto in alto) ha ripetuto la frase gridando "tolo tolo", un buffo errore che a quanto sembra è stato l'ispirazione per trovare il titolo del film.

Nassor Said Birya è un bambino di dodici anni che ha attirato l'attenzione di Checco Zalone lo scorso marzo. Originario di un villaggio a nord di Malindi, sulla costa kenyota che affaccia sull'Oceano Indiano, Nassor Said ricorda che stava giocando con gli amici quando "un gruppo di turisti si è avvicinato a noi e, come facciamo sempre, gli siamo andati incontro per seguirli". Nessuno aveva idea che si trattasse di un team di italiani alla ricerca di un bambino per un ruolo importante in un film. Quel che è certo, però, è che quel giorno Checco e il team di produzione abbiano smesso di cercare, perché il modo in cui Nassor Said interagiva con loro, con il suo inglese stentato, è stato sufficiente per farli divertire e fargli capire che potesse essere lui il bambino giusto.

Per esigenze di riprese, la produzione di Tolo Tolo si è spostata tra Kenya, Marocco, Malta, Roma e Bari. In quei mesi di lavorazione, Nassor Said Birya è stato accompagnato sempre dalla madre, ma c'è ancora un viaggio che li aspetta a breve. Il piccolo tornerà in Italia per la presentazione del film, prevista per venerdì 27 dicembre. Questa incredibile esperienza artistica per Nassor Said, che non aveva mai recitato prima, è stata una manna dal cielo anche a livello economico. La sua famiglia e la sua comunità hanno avuto modo di risollevarsi dallo stato di povertà in cui vivevano.