Tolo Tolo, il video La cicogna strabica con Checco Zalone è disponibile

Il finale del film, slegato dalla storia, è un delirio musical con animazioni.

Se avete visto Tolo Tolo di Checco Zalone, dovreste sapere che il film si chiude con un numero musicale quasi più folle di tutto il resto: è slegato dalla trama ma non slegato dai temi della storia. Checco spiega ai bambini africani come mai non siano nati in una parte più fortunata del mondo: la colpa è di una "Cicogna strabica" e di facili costumi, che invece di dirigersi da altre parti, ha sganciato in Africa. Il video è un delirio con animazioni che ammiccano a Mary Poppins, sul ritmo di una marcetta e qualche movenza che paiono inchini scoperti anche ad Alberto Sordi. Zalone ha condiviso il video sul suo canale e ve lo proponiamo qui in basso.

Nel frattempo, Tolo Tolo ha toccato i 35 milioni di euro e sta per spodestare il remake del Re Leone (37.500.000), primo posto finora negli incassi stagionali.