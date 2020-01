"Tolo Tolo è un film del c***o": burla o vendetta di uno spettatore deluso dal film di Zalone?

News Cinema

La poco lusinghiera definizione è apparsa solo per pochi minuti su Wikipedia nella voce dedicata a Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone. Abbiamo fatto in tempo a farne uno screenshot.

"Tolo Tolo è un film del c***o del 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone e prodotto da Pietro Valsecchi", sia ben chiaro, non siamo noi a dirlo, anzi ci dissociamo del tutto, noi il nuovo film del comico pugliese lo abbiamo apprezzato non poco, come potete ben leggere nella nostra recensione di Tolo Tolo.

La poco lusinghiera definizione è apparsa ieri sera, intorno alle 20.10 e per pochi minuti, nientemeno che nella voce dedicata al film su Wikipedia.

Ovviamente i solerti moderatori e correttori dell'enciclopedia online più consultata del web si sono affrettati a cancellare "l'offesa". Oltre ad apparire sulla pagina di Wikipedia dedicata al film, il poco simpatico epiteto appariva anche in primo piano sulla pagina di ricerca di Google. Se avete ancora dubbi sull'autenticità della notizia, ve ne forniamo una prova iconografica, due screenshot presi da un nostro attento, attendibile, fidato e affidabile redattore: