Tolo Tolo è inarrestabile: Checco Zalone re incontrastato del BoxOffice

Cifre da capogiro per il nuovo film del comico pugliese che sfiora quota 25 milioni di euro in soli 4 giorni al cinema.

Tolo Tolo sempre più superstar del boxoffice italiano.

In una giornata, quella di ieri, ha incassato il doppio degli altri 9 film nella top 10 messi insieme e in soli 4 giorni al cinema ha avuto lo stesso numero di spettatori degli altri 3 film più visti al cinema negli ultimi 10 giorni. Il nuovo film di Checco Zalone, rispettando tutte le previsioni, continua a dominare incontrastato il botteghino italiano di questi ultimi giorni di festa.

Con altri 5.500.000 euro nella giornata di sabato 4 gennaio, Tolo Tolo sfiora i 24 milioni di incasso totale e si prepara a oltrepassare facilmente quota 30 milioni entro la fine di questo lungo weekend. Quanto ci metterà a superare l'incasso totale record del precedente Quo Vado? Ne sapremo di più nella mattinata di martedì, con i dati ufficiale della Cinetel in mano.



Rimangono più o meno stabili le altre 4 posizioni della Top 5, con Jumanji The Next Level in seconda posizione e un incasso totale che ha superato i 9 milioni di euro, inseguito dal Pinocchio di Matteo Garrone (450 mila euro nella giornata di ieri e un totale di quasi 13 milioni), La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek in quarta posizione e Il Primo Natale di Ficarra e Picone che sfiora i 15 milioni di euro d'incasso totale.