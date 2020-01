Tolo Tolo e i 40 milioni: Il nuovo film di Zalone è ora il miglior incasso della stagione

News Cinema

Checco Zalone batte Il Re Leone: Tolo Tolo è da ieri il più grande successo al boxoffice italiano della stagione.

Ci ha messo un po' più del previsto, ma ce l'ha fatta: Tolo Tolo è da ieri, 11 gennaio, il film con il più alto incasso degli ultimi 12 mesi nei cinema italiani.

Dopo aver spodestato qualche giorno fa Joker dalla seconda posizione, il nuovo film di Checco Zalone ha ora ufficialmente superato gli incassi de Il Re Leone.

Con un 1.843.692 di euro nella sola giornata di ieri, Tolo Tolo arriva così a un totale di 39.193.464 euro, battendo i 37.507.932 euro del remake in live action del classico Disney, fenomeno del botteghino dell'estate scorsa.

Per qualche ora Il Re Leone conserva ancora il primato del film più visto con 5.692.258 spettatori contro i 5.587.955 della commedia diretta e interpretata dal comico pugliese, ma nella giornata di oggi Tolo Tolo dovrebbe conquistare anche quest'altro primato, superando facilmente anche i 40 milioni di euro d'incasso totale.

Per quanto riguarda i record personali di Zalone, al momento Tolo Tolo è al quarto posto, dietro l'inarrivabile Quo Vado? (65.336.749 euro), Sole a catinelle (51.936.318 euro) e Che bella giornata (43.474.047 euro).



Tolo Tolo: Trailer Ufficiale del Film - HD