Tolo Tolo è candidato come Miglior Commedia dell'anno ai Nastri D'Argento 2020

News Cinema

Nonostante una parte del pubblico abbia espresso il proprio disappunto nei confronti dell'ultimo film di Checco Zalone, la critica cinematografica ne riconosce il valore candidando Tolo Tolo tra le migliori cinque commedie dell'anno.

Checco Zalone sapeva che il suo ultimo film non avrebbe avuto lo stesso successo di pubblico di Quo Vado?, ma dall'alto dei suoi 46 milioni di euro di incasso Tolo Tolo (arrivato in sala il 1° gennaio scorso) è il primo film al box office della stagione 2019/2020. Una stagione interrotta per l'emergenza sanitaria, certo, ma nessun titolo avrebbe saputo fare meglio. Al secondo posto si è fermato Il Re Leone (uscito il 21 agosto 2019) con 37 milioni, al terzo Joker (3 ottobre 2019) con 29 milioni. Tolo Tolo è stato il film più visto, ma non il film più apprezzato tra quelli di Zalone.

Il comico barese ha voluto raccontare qualcosa che non avesse soltanto lo scopo di far ridere, si è preso dei rischi nel mettere in scena una visione personale sul tema più caldo degli ultimi anni: l'immigrazione. Molti commenti del pubblico hanno evidenziato in parte delusione per questo taglio narrativo diverso, ma la critica cinematografica, attraverso il proprio sindacato di categoria SNGCI, ha eletto il film come una delle migliori cinque commedie della stagione. Tolo Tolo concorre dunque al Nastro d'Argento 2020 insieme alle commedie Figli, Odio l'estate, Lontano lontano e Il primo Natale.