Tolo Tolo è al cinema: una guida completa ai personaggi del film

Un who's who del nuovo, attesissimo e divertentissimo film di Luca Medici, in arte Checco Zalone.

Da oggi nelle sale di tutta Italia è arrivato finalmente Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone, per la prima volta non solo interprete e sceneggiatore (qui con Paolo Virzì), ma anche regista di sé stesso.

Questa è una nostra breve guida ai personaggi, un who's who dei vari volti che appaiono nel film.

Tolo Tolo: la nostra guida ai personaggi e ai protagonisti del film di Checco Zalone

Checco





Ovviamente, il protagonista, interpretato da Luca Medici, in arte Checco Zalone. Piccolo imprenditore ambizioso "nato per assistere e non essere assistito", vuole modernizzare il suo paese natale, Spinazzola, in Puglia, aprendo un sontuoso sushi bar. Che fallisce miseramente. Pieno di debiti, fugge all'estero per non pagare nessuno: per essere precisi in Africa, dove lo ritroviamo a fare il cameriere in un resort per ricchi europei. Che però verrà assaltato dai guerriglieri. Cercherà di tornare in Italia, in cerca di una nuova identità fiscale, seguendo la rotta dei migranti africani: il deserto, la Libia, il barcone.

Oumar





Interpretato da Souleymane Silla, è un ragazzo africano che fa il cameriere nello stesso resort in cui ha trovato lavoro Checco. È divetato un suo grande amico, anche perché è un appassionato della cultura italiana, e del nostro cinema in particolare. I grandi autori del neorealismo e Pier Paolo Pasolini sono le sue stelle polari e non comprende l'ossessione di Checco per l'acido ialuronico. Ma con lui, Idjaba e Doudou affronterà il Grande Viaggio alla volta dell'Italia.

Idjaba





Anche lei è una cameriera del resort in cui lavora Checco all'inizio del film. Silenziosa, schiva e bellissima, sembra resistere imperterrita alla corte spietata cui la sottopone un innamoratissimo Checco, che farebbe e fa di tutto per lei. Nel corso del film, e del viaggio verso l'Italia emergerà un passato insospettabile che la riguarda. A interpretarla c'è Manda Touré.

Doudou





È il bambino di Idjaba, interpretato dal kenyota Nassor Said Birya. Checco cerca di ingraziarselo per farsi bello agli occhi della donna, insegnandogli a nuotare e molte altre cose. A forza di stagli vicino, finirà per affezionarsi sinceramente a lui. Ricambiato. Anzi, ricambiatissimo.

Alexandre Lemaitre





Giornalista francese che viaggia per il mondo documentando le realtà più dure e difficili, e le povertà più estreme. Mentre attraversa il deserto con la sua Volvo, s'imbatte in Checco, Oumar, Idjaba e Doudou, e li porta con sé per fare di loro - ma sopratutto di lei - i protagonisti del suo nuovo reportage sui migranti. Egocentrico e vanesio, è sulla copertina di Vanity Fair, ha il telefono diretto di Macron ed è il testimonial del contorno occhi preferito di Checco. Lo interpreta l'attore e regista francese Alexis Michalik.

Nunzia e la Signora Lella

Sono la sorella e la mamma di Checco. Che rimangono inguaiate con l'Agenzia delle entrate dopo il fallimento dei sushi bar e la sparizione di Checco. Quando, dopo l'assalto al resort, Checco viene dato per disperso, col resto della famiglia iniziano a covare la speranza sia morto per poter intascare una cospicua somma da parte dello Stato destinata alle vittime del terrorismo. Rispettivamente hanno il volto di Arianna Scommegna e Antonella Attili.

Barbara e Nicla

Le due ex mogli di Checco, interpretate da Diletta Acquaviva e Sara Putignano. Sono nella stessa situazione di Nunzia e della Signora Lella. Così come...

Lo zio Nicola

Il membro più anziano della famiglia di Checco, interpretato dal grande Nicola Di Bari, che ha anche concesso diverse sue canzoni alla colonna sonora del film. Porta sempre occhiali neri e una bombola per l'ossigeno, finendo col sembrare un personaggio scorsesiano. Il più agguerrito nel far dichiarare morto il nipote che l'ha indebitato e portare a casa i soldi dello Stato.

Avvocato Russo

Si occupa per conto della famiglia di Checco della faccenda relativa al risarcimento dovuto dallo Stato per la presunta morte di Checco, ritenuto vittima dell'assalto terroristico al resort. Lo interpreta il John Belushi italiano, Nicola Nocella.

Gramegna

Personaggio interpretato da Gianni D'Addario.Lo incontriamo, all'inizio del film, come un disoccupato di Spinazzola che chiede lavoro nel sushi-bar di Checco, venendo respinto. Riapparirà di tanto in tanto, nella linea italiana del film, e a ogni apparizione farà uno scatto di carriera nel settore statale e nella politica: vigile urbano, prefetto, ministro, presidente del consiglio. Fino a diventare Presidente della Commissione Europea.

Signora Inge

Una ricchissima ospite del resort dove lavora Checco, con la passione per i toy boy. Il nostro eroe sogna di proporle un business plan da realizzare lì in Africa, ma le cose non andranno come da lui immaginato. Per questo cammeo Luca Medici ha scelto Barbara Bouchet.