Tolo Tolo: Checco Zalone ha trascinato in sala quasi 2 milioni di persone che non erano mai andate al cinema nel 2019

Secondo le rilevazioni della società GfK, per circa 1.841.000 spettatori il film è l'unico che hanno visto in sala nell'arco di un anno.

Dal 1° a ieri 17 gennaio, Tolo Tolo ha incassato 42.691.319 euro. Si tratta di una somma equivalente a 6.135.355 spettatori che hanno acquistato un biglietto, sono entrati in sala e hanno visto il film. A quanto pare ad alcuni è piaciuto ad altri no, ma non è questo il punto. Secondo le rilevazioni di GfK, società di servizi dedicati ai settori dei media e dell'intrattenimento, il film di Checco Zalone ha trascinato al cinema circa 1.840.606 persone che nel corso del 2019 non erano mai andate a vedere un film in sala. Un numero pari al 30% dei sopracitati 6 milioni.

Andando nel dettaglio di questa ricerca, che ha analizzato un campione di 6000 individui, viene fuori che il pubblico di Tolo Tolo di queste due settimane è rappresentao al 53% da donne e al 47% da uomini. Sul fronte anagrafico, oltre il 30% degli spettatori ha meno di 34 anni e circa il 40% rientra nella fascia adulta, tra i 45 e i 64 anni, mentre per quanto riguarda la scelta di andare a vederlo, i motivi sono legati in primis al fatto che sia un film di Checco Zalone e a seguire al genere, al buon passaparola e alla forte presenza a livello mediatico.

Questo weekend continuerà ad incassare senza dubbio, ma Tolo Tolo potrebbe cedere il primo posto a Me contro Te, il film di Luì e Sofì che sono idolatrati dal pubblico di bambini e hanno già superano il film di Zalone nel loro primo giorno di uscita.