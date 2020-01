Tolo Tolo, Checco Zalone batte Joker con 30 milioni di euro al boxoffice italiano

News Cinema

Il film di e con Luca Medici tira dritto per la sua strada e avvia alla grande il botteghino nel primo weekend dell'anno.

Tolo Tolo di e con Checco Zalone, come vi avevamo anticipato ieri, sembra una corazzata inarrestabile: con l'incasso di domenica 5, è arrivato a dominare il boxoffice italiano del weekend sfiorando i 30 milioni di euro d'incasso in cinque giorni, con media per sala di 16.410 euro su 1286 copie distribuite e monitorate dalla Cinetel. Scalza così nel boxoffice stagionale Joker, collocandosi al secondo posto, insidiando Il re leone e i suoi 37 milioni. Quo Vado? di Gennaro Nunziante, tenendo presente l'uscita di venerdì il 1° gennaio 2016, in tre giorni portò a casa 22.248.000 con media quindi di quasi 7 milioni e mezzo al giorno (e 18.530 per sala con grossomodo lo stesso numero di copie, 1.212). Tolo Tolo, con cinque giorni a disposizione, viaggia invece su 5.993.000 di media giornaliera, quindi sembrerebbe avere meno traino. Relativamente.

Se proseguirete nella lettura dell'articolo, vi renderete conto della distanza siderale tra Tolo Tolo e tutto il resto della proposta cinematografica. Lo scopo di questi nostri calcoli non è gufare o tifare per Zalone, ma semplicemente cercare di analizzare la portata di un fenomeno che si ribadisce stupefacente, specialmente considerando la maggiore ambizione di questo nuovo lungometraggio rispetto al precedente, nei contenuti e nell'impostazione. Tralasciando le cifre (e sarebbe il caso di farlo se questo articolo non coprisse il boxoffice), concentrandoci solo quest'ultimo ragionamento, si potrebbe dire che Tolo Tolo abbia già idealmente superato Quo Vado? Abbondantemente.

Stabile in seconda posizione Jumanji - The Next Level: il sequel con Dwayne Johnson e Danny DeVito registra altri 2.041.000 euro, per un bottino complessivo italiano di 9.895.000. Nel mondo il film di Jake Kasdan è a quota 610.000.000 di dollari: il record del quasi-miliardo del capitolo precedente sembra piuttosto lontano.

Scivola dal primo al terzo posto il Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni: a questo giro rastrellano un altro 1.760.000 euro per un totale di 13.435.000: confidando in una diffusione internazionale ramificata dell'opera, il responso è decisamente positivo.