Tolo Tolo - Al Cinema

Ecco tutte le sale cinematografiche italiane che danno il nuovo atteso film di Checco Zalone: orari, sale, biglietti.

Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone, è uscito al cinema il 1 gennaio 2020, in moltissime sale cinematografiche in tutte le città italiane. Come previsto (e com'era facilmente prevedibile), gli straordinari incassi al botteghino dei primi giorni di programmazione lo candidano a essere uno dei maggiori successi cinematografici, se non il maggiore in assoluto, dell'anno che si è appena inaugurato.

Il quinto film dell'attore pugliese prodotto dalla Taodue Film di Pietro Valsecchi e distribuito da Medusa, un record l'ho ha già registrato:con quasi 8,7 milioni di uero e quasi 1,2 milioni di spettatori, è al momento il miglior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione, superando quello di Quo Vado? (7.341.414 €).

Nel film, che vede Zalone regista per la prima volta, non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao...

Tolo Tolo: in quali cinema è programmato?

Il Trailer Ufficiale di Tolo Tolo, dal video "Immigrato"