Tolkien: un nuovo trailer del film che racconta la giovinezza del creatore del Signore degli Anelli

Negli Stati Uniti debutterà nei cinema il 10 maggio, ma per l'Italia la 20th Century Fox non ha ancora stabilito con certezza una data d'uscita. I fan del "Signore degli Anelli" e de "Lo Hobbit" dovranno quindi attendere ancora per sapere quando potranno vedere in sala il film che racconta le esperienze giovanili del loro scrittore di culto, J.R.R. Tolkien, quelle stesse esperienze che gli furono di stimolo e ispirazione per la creazione delle saghe che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

In casa Fox, invece, stanno probabilmente sperando che Tolkien ottenga risultati migliori dell'altro film che lo Studio hollywoodiano ha dedicato a uno scrittore inglese famoso in tutto il mondo, l'A.A. Mills di Vi presento Christopher Robin.

Intanto, ecco un nuovo trailer di Tolkien, interpretato da Nicholas Hoult e Lily Collins e diretto dall'esordiente Dome Karukoski.



Tolkien: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD