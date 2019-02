Tolkien: ecco il trailer in italiano del film con Nicholas Hoult nei panni dello scrittore

Dopo quello in versione originale, che vi abbiamo mostrato una decina di giorni fa, la Fox Searchlight ha reso ora disponibile anche il trailer in italiano di Tolkien, il film di che vede Nicholas Hoult nei panni di un giovane J. R. R. Tolkien, anni prima che diventasse lo scrittore osannato in tutto il mondo per i suoi romanzi ambientati nella Terra di Mezzo, da Lo Hobbit a Il Signore degli Anelli.



Tolkien: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il film, che vede protagonista femminile Lily Collins, racconta gli anni formativi dello scrittore, quando giovane orfano, trova l'amicizia, l'amore e l'ispirazione letteraria grazie a un gruppo di compagni di scuola, emarginati come lui, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che metterà in pericolo "La Compagnia". Tutte queste esperienze ispirarono Tolkien nella creazione dei suoi romanzi ambientati nella Terra di Mezzo. Il film, in uscita nei cinema americani il 10 maggio, arriverà prossimamente nei cinema italiani, distribuito da 20th Century Fox.