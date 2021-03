Toilet: terminate le riprese del one-man movie di Gabriele Pignotta

News Cinema

Un unico attore in un'unica location: è questa la sfida che ha lanciato a se stesso Gabriele Pignotta per la sua terza regia cinematografica. La lavorazione del film si è appena conclusa.

Sono finite da poco le riprese di Toilet, un film che sarebbe meglio definire un one-man-movie, perché Gabriele Pignotta lo ha scritto, diretto e interpretato. Ma non solo.

Gabriele Pignotta è un regista, attore, autore televisivo, commediografo e sceneggiatore, ed è al suo terzo lungometraggio di finzione dopo Ti sposo ma non troppo e dopo Ötzi e il mistero del tempo, che ha vinto il 48°Giffoni Film Festival. Per il cinema, se non si conta il documentario Pequeños Hermanos, è al suo quarto copione, dopo Sotto una buona stella, Ti sposo ma non troppo e Un Natale Stupefacente.

Toilet affronta la sfida di narrare una storia buffa ed emozionante avvalendosi di un unico attore (Pignotta) in un'unica location. La vicenda contempla altri personaggi, che però intervengono solo al telefono. A prestare loro la voce ci pensano Francesco Pannofino e Lillo, che sono rispettivamente il Maresciallo dei Carabinieri e Roberto, il socio del nostro sventurato protagonista. Toilet è una produzione Fenix Entertainment Spa e Vision Distribution e sarà distribuito prossimamente da Vision Distribution. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Flavio Bretagna (Gabriele Pignotta) ha l'appuntamento di lavoro più importante della sua vita. Tra le telefonate dei clienti, i messaggi vocali della segretaria e le chiamate dell'ex-moglie, Flavio si mette alla guida della sua auto verso l'occasione che aspettava da tempo. Preso da un susseguirsi di telefonate, non si accorge di aver sbagliato strada e si ferma in una piccola area di servizio. Sempre al telefono, freneticamente distratto, va in bagno ma quando prova a uscire la porta è bloccata. Grida aiuto, ma nessuno risponde. Non c'è anima viva. Flavio Bretagna è solo, è rinchiuso nel bagno di una sperduta area di servizio e non ha proprio idea di dove si trovi. Fuori, la sua vita va avanti senza di lui: l'opportunità di lavoro che aspettava, il compleanno della figlia con la quale cerca di recuperare il rapporto... Il tempo passa ma la situazione non si sblocca. Riuscirà Flavio a non perdere tutto?