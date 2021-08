Together: James McAvoy e Sharon Horgan nel trailer della commedia sul lockdown

News Cinema

Diretto dal regista di Billy Elliot, Stephen Daldry, dall'Inghilterra arriva la commedia sul lockdown Together, con James McAvoy e Sharon Horgan. Il trailer originale.

Arriva dall'Inghilterra, ed è firmata dal regista di Billy Elliot, Stephen Daldry, un'altra commedia sulle conseguenze del lockdown. Si intitola Together, è interpretato da James McAvoy e Sharon Horgan nei ruoli principali, con Samuel Logan. Del film è appena uscito il trailer.

Together, dicono le poche righe della tram, è una commedia al tempo stesso spassosa e commovente che entra nell'intimità di una coppia, i cui componenti sono costretti a rivalutare se stessi e il loro rapporto attraverso la realtà del lockdown. Una situazione, non dubitiamo, in cui molti si saranno trovati e si riconosceranno.

Le riprese si sono svolte durante dieci giorni proprio durante la pandemia, il che rende il film ancora più significativo.