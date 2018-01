Todd Haynes dirige e produce un documentario sui Velvet Underground

Quello dei Velvet Underground è un nome mitico per tutti gli appassionati di musica: con questo gruppo newyorkese, fondato nel 1964, iniziarono la carriera due leggende della musica come Lou Reed e John Cale. Dal 1967 vennero "adottati" da Andy Warhol che ne diventò il manager, suggerì l'inserimento della cantante Nico e disegnò per kiro una celebre copertina.

A questa band molto e alla sua influenza sulla musica contemporanea verrà ora dedicato un documentario prodotto e diretto da Todd Haynes, che nella sua carriera si è dedicato all'argomento coi film Velvet Goldmine e Io non sono qui.

Per questa sua nuova impresa nel campo della musica, Haynes potrà contare sulla collaborazione di John Cale e Laurie Anderson, e attingere agli archivi video e musicali (appartenenti ai Verve Records) dei Velvet Underground. In merito, Haynes ha dichiarato: "Non potrei essere più felice di imbarcarmi in questo progetto con le persone della Universal Music Group, un documentario - il mio primo, in effetti - su una delle rock band più radicali e influenti nel mondo della musica".

Speriamo che questo affascinante documentario esca anche al cinema, dove Haynes tornerà col film Wonderstruck, tratto dal romanzo di Brian Selznick, pubblicato in Italia col titolo "La stanza delle meraviglie". .