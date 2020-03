Toccante messaggio di Zoe Saldana per l'Italia: "Vi pensiamo, cuori e preghiere sono per voi"

News Cinema

L'attrice di Avatar e di Avengers: Endgame, Zoe Saldana, posta su un Instagram alcune righe di affetto e supporto per noi italiani accompagnate da tre bellissime foto.

La conoscete in blu grazie ad Avatar e in verde grazie a Guardiani della Galassia e Avengers: Endgame. Oggi però le dita di Zoe Saldana sono tricolore verde-bianco-rosso perché, insieme ai suoi tre figli, ha dipinto la nostra bandiera per inviare a noi italiani un messaggio di affetto e di supporto per queste settimane di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus.

Con un post su Instagram in inglese e in italiano, l'attrice ha scritto: "In onore dell'Italia, voglio che tu sappia che ti stiamo pensando. Oggi sappiamo che è il giorno di San Patrizio", patrono dell'Irlanda, "ma i nostri cuori e le nostre preghiere vanno alla nostra amata Italia, alla nostra famiglia e ai nostri amici", con gli hashtag #italia, #staystrong #forza.

Zoe Saldana è sposata dal luglio 2013 con l'artista italiano Marco Perego con il quale ha avuto i due gemelli Cy Aridio e Bowie Ezio, nati nel 2014, e il terzo figlio Zen, nato nel 2017. La coppia ha adottato l'uno il cognome dell'altra, Marco Perego-Saldana e Zoe Saldana-Perego.

Leggi anche Tom Hardy, messaggio d'amore per l'Italia: l'attore condivide le frecce tricolori