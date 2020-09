Tobin Bell e Lin Shaye: due icone horror nel terrificante trailer di The Call

News Cinema

I protagonisti della saga di Insidious Lin Shaye e di Saw, Tobin Bell, protagonisti dell'horror The Call di cui vi mostriamo il trailer.

Tra le icone moderne dell'horror, due attori che si sono sicuramente imposti nel campo sono Tobin Bell, il deus ex machina della sagra di Saw, e Lin Shaye, la medium della serie Insidious, apparsa di recente anche nel remake di The Grudge. Adesso li ritroviamo insieme, coppia diabolica, in questo interessante horror, The Call, prodotto dal creatore di Final Destination, Jeffrey Reddick, e diretto da Timothy Woodward Jr., di cui è appena arrivato il trailer.

Nella storia, i due sono marito e moglie e, come si intuisce dal trailer, questa è la trama:



Un gruppo di giovani amici tormenta una anziana donna, sospettata di essere una strega. Dopo che lei muore, il marito li contatta dicendo loro che ha lasciato una ricca eredità a tutti loro, a patto che facciano una telefonata. Una telefonata a un telefono seppellito con lei nella bara. E il problema è che qualcuno, in cerca di vendetta, risponde...

Scritto da Patrick Stibbs, The Call uscirà in America al cinema e nei drive-in il 2 ottobre.