Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland: quale Spider-Man si è arrampicato meglio al boxoffice?

Aspettando Spider-Man Far From Home, quale film di Spider-Man ha incassato di più in Italia e negli Usa?Abbiamo incrociato qualche dato... and the winner is...

Quale Spider-Man ha incassato di più in Italia? Il 10 luglio Spider-Man Far From Home arriva nelle sale italiane, negli States è già uscito con ottimo riscontro di pubblico. Nell'attesa possiamo divertirci a valutare il rapporto tra il pubblico italiano e i film basati sul personaggio di Stan Lee & Steve Ditko, a partire dagli esordi con la trilogia di Sam Raimi e l'interpretazione di Tobey Maguire, passando per la prima bilogia reboot con Andrew Garfield, finendo con lo Spider-Man Homecoming di Tom Holland e il particolare cartoon Sony Spider-Man Un nuovo universo. Nel crescendo degli incassi dei cinecomic in tutto il mondo, ci si aspetterebbe un parallelo crescendo degli incassi nostrani. E invece... leggete la classifica, poi qualche nostra considerazione.

Una premessa sul metodo: per gli incassi da Spider-Man 3 a Homecoming ci siamo basati sugli archivi Cinetel, per Spider-Man e Spider-Man 2 abbiamo convertito gli incassi italiani su Boxofficemojo da dollari in euro (con il tasso di cambio degli anni corrispondenti).

1 - Spider-Man (2002) - 20.423.000 (26.532.289)

2 - Spider-Man 2 (2004) - 20.382.000 (25.226.208)

3 - Spider-Man 3 (2007) - 18.056.000 (21.079.568)

4 - The Amazing Spider-Man (2012) - 11.810.000 (12.312.120)

5 - The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro (2014) - 9.170.000 (9.426.358)

6 - Spider-Man Homecoming (2017) - 8.610.000 (8.746.261)

7 - Spider-Man Un nuovo universo (2018) - 2.800.000

Tra parentesi leggete i numeri aggiornati all'inflazione col metodo automatico di Rivaluta, ma sottolineiamo che le posizioni rimarrebbero uguali anche ignorandola.

Sorprende il rapporto inversamente proporzionale tra la quantità dei film e i loro incassi italiani, tenendo presente che purtroppo Un nuovo universo, essendo un'opera di animazione, è un po' l'outsider di questa classifica per molti spettatori (purtroppo). Dati alla mano, Homecoming ha incassato meno della metà del seminale Spider-Man di Raimi, e se teniamo in conto l'inflazione il rapporto è addirittura di 1:3!

C'è da dire tuttavia che, rispetto al 2002-2004, il mercato dei cinecomic è cambiato molto: non esisteva il concetto di "universe", quindi le uscite non si sostenevano a vicenda come avviene adesso. Non c'era in altre parole un "ecosistema dei supereroi", in cui la storia o il personaggio di un film alimentano l'hype per un altro, in "Fasi" o stagioni dove le major guardano ai risultati complessivi senza concentrarsi troppo sulla singola performance.

Ma come si rapporta la nostra accoglienza, se confrontata con quella americana? Ecco un'altra classifica.

1 - Spider-Man (2002) - 403.706.000 (572.901.918)

2 - Spider-Man 2 (2004) - 373.585.000 (503.651.343)

3 - Spider-Man 3 (2007) - 336.530.000 (416.415.448)

4 - The Amazing Spider-Man (2012) - 262.030.000 (293.807.276)

5 - The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro (2014) - 202.853.000 (220.563.282)

6 - Spider-Man Homecoming (2017) - 334.201.000 (340.550.819)

7 - Spider-Man Un nuovo universo (2018) - 190.241.000