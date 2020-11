News Cinema

To The Ends of the Earth: il trailer del nuovo film di Kiyoshi Kurosawa

Daniela Catelli di 19 novembre 2020

Dopo esser stato presentato in vari festival internazionali, To The Ends of the Earth, un particolare film di viaggio del regista giapponese Kiyoshi Kurosawa, prima dell'uscita americana in digitale, si rivela con il trailer.