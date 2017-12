Titanic usciva oggi al cinema negli USA 20 anni fa, il 19 dicembre 1997

Voi dove eravate?

Titanic è stato uno di quegli straordinari eventi cinematografici che si ricordano. Prima dell'uscita si leggevano articoli su quanto fosse ambizioso questo nuovo progetto del regista di Terminator e True Lies. Poi c'era quel giovanotto che aveva sedotto i cuori femminili in Romeo + Giulietta. E quella ragazza inglese con un viso di porcellana che era stata vista in Ragione e sentimento e Hamlet. Un film di tre ore? Non capitava spesso... quasi come Ben-Hur, dicevano genitori e nonni. Era il 1997 (il 16 gennaio 1998 in Italia) e al cinema, a vedere una storia d'amore con personaggi di fantasia a bordo dell'inaffondbile transatlantico che affondò nel 1912, ci andarono davvero tutti.

Che fosse film abbia lasciato qualcosa negli spettatori è indubbio, come lo è il fatto Leonardo DiCaprio e Kate Winslet abbiano cementato un'amicizia particolare di cui soltanto loro ne conoscono la profondità. Basta vedere gli sguardi che si scambiano quando si incontrato agli eventi annuali delle cerimonie di premiazione. Riguardo James Cameron, a parte la sua ossessione per il Titanic e i documentari che ha realizzato andando a fare riprese negli abissi, è riuscito a superare persino se stesso con Avatar, ma si sa che nel suo cuore d'artista e di produttore la storia di Jack e Rose ha un valore inestimabile.