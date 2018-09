Titanic, nuovo trailer per il ritorno al cinema l'8-9-10 ottobre, per i 20 anni dall'uscita italiana

L'anno scorso il Titanic di James Cameron ha compiuto 20 anni. Il kolossal con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet arrivò tuttavia in Italia nel gennaio del 1998, rimanendo in sala quasi sei mesi, confermando anche da noi un fenomeno mondiale che ha segnato l'immaginario filmico contemporaneo. QMI Stardust celebra il ventennale italiano riportando in sala il film, con un'uscita evento programmata per l'8, 9 e 10 ottobre. Non è la prima volta che Titanic torna nelle nostre sale: i veri fan ricorderanno la riedizione di Titanic in 3D del 2012, supervisionata dall'autore. Già in quella circostanza il lungometraggio dimostrò di reggere ancora, portando a casa altri 58 milioni di dollari, che confluirono nei roboanti 2.187.000.000 dollari incassati dal film. Un record che ha frantumato solo Cameron stesso con i 2.788.000.000 di Avatar.

Ecco il trailer di questa riproposta. Vi rimetterete in fila?



Titanic: Trailer Italiano per il 20esimo anniversario - HD