Titane: Julia Ducourneu in concorso a Cannes tra sesso con le auto, omicidi seriali e rapporti padre-figlia

Osannata qualche anno fa per l'horror cannibalico Raw, la francese Julie Ducourneu ottiene inspiegabilmente il concorso al Festival di Cannes con un film presuntuoso, velleitario, derivativo e fintamente provocatorio, che saccheggia Cronenberg e Winding Refn (ma solo la loro superficie).

Passaggio alla Semaine de la Critique, premio FIPRESI, César alla miglior opera prima e una lunga serie di recensioni entusiaste. Con Raw, horror d'autore a tema cannibalico, suo film d'esordio del 2016, la parigina Julia Ducourneau aveva attirato su di sé l'attenzione dei cinefili di mezzo mondo. Ora, anno 2021, si ritrova in corsa per la Palma d'oro, in concorso al Festival di Cannes, con la sua opera seconda: Titane. E onestamente, non ci si spiega come mai.

Parte come una sorta di Crash fuori tempo massimo, Titane, racconta di Alexia, sexy ballerina che si esibisce nei motor show, per hobby ammazza la gente e dopo un misterioso rapporto sessuale con un'auto (sic.) si ritrova incinta.

Dopo aver fatto fuori i genitori, in fuga, si fingerà un ragazzo scomparso molti anni prima, sfruttando il bisogno di ritrovare il figlio di Vincent (Lindon), un pompiere militaresco e pieno di steroidi che l'accoglie nella sua casa/caserma.





Da un lato Cronenberg, e le ibridazioni donna-macchina; dall'altra l'estetica al neon, iconoclasta e stilizzata di Nicolas Winding Refn. In mezzo, il vuoto assoluto, goffamente mascherato dal sangue e dall'olio motore, da una exploitation gratuita che è provocazione stantìa.

Ducourneau, probabilmente, vorrebbe raccontare di una figlia non amata dal padre che incontra un padre che ha perso il figlio, del riempimento dei rispettivi vuoti, e dalla nuova creatura ibrida (sessualmente, fisicamente) che nasce dal loro incontro, dalle loro rispettive durezze e fragilità.

Ma lo fa in maniera tutt'altro che convincente, e con uno stile cyber-post-punk-porno-emo-horro-chic fasullo e pure un po' sciatto, che è solo la dimostrazione dello snobismo borghese e velleitario di una regista che si è (già) montata la testa.