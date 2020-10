Tintin di nuovo al cinema in un film in live-action diretto da un famoso francese

News Cinema

Quasi 10 anni dopo Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno di Spielberg, il celebre personaggio belga sarà di nuovo al cinema in un film di un regista francese con attori in carne e ossa.

Tintin ritorna finalmente al cinema, ma non in un sequel ideale del film di Steven Spielberg Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, girato in performance capture. No, il giovane reporter belga nato dalla fantasia e dalla matita di Hergé avrà nuova vita al cinema in un film in live-action. Stando a Le Figaro, a dirigere una nuova storia tratta dalla serie a fumetti "Le avventure di Tintin" sarà il francese Patrice Leconte. Il regista de L'uomo del treno, Il marito della parrucchiera e Confidenze troppo intime lo ha rivelato durante l'ultima giornata del Montecarlo Film Festival de la Comédie al direttore Ezio Greggio, dichiarando che la fonte di ispirazione del film sarà la storia pubblicata nel 1963 "I gioielli della Castafiore".

Patrice Leconte, che è anche un fumettista, ha spiegato che un produttore francese sta per recarsi negli Stati Uniti per ottenere i diritti de "I gioielli della Castafiore" e che ha già in mente gli attori che potrebbero interpretare il Capitano Haddock e Bianca Castafiore. Prima di dedicarsi al Tintin in live-action, il regista deve però finire Maigret and the Dead Girl (o Maigret et la jeune morte), il film con Gérard Depardieu che dovrebbe uscire nel 2021.

I gioielli della Castafiore: ecco la storia che racconterà il nuovo film di Tintin

I gioielli della Castafiore è un vero e proprio mistery casalingo, ambientato nel castello di Moulinsart. Nella proprietà di campagna del Capitano Haddock fa la sua apparizione Bianca Castafiore, famosa, ingombrante ed eccentrica diva milanese della lirica, che si porta inevitabilmente dietro una folla di giornalisti, convinti che sia la fidanzata di Haddock. I suoi gioielli scompaiono per ben due volte, e siccome il luogo ove avvengono i fattacci è chiuso e e quindi ristretto, l'indagine ricorda il più classico dei gialli. Il primo furto in realtà non è un furto, il secondo riguarda uno smeraldo donato alla soprano dal Maharaja di Gopal. Sulle prime vengono accusati alcuni romany che si sono accampati in una discarica vicino al castello, ma Tintin e i gemelli Dupont non sono convinti che siano loro i colpevoli, e così cominciano a investigare per bene.