Tina: nel trailer del documentario Tina Turner è… simply the best

Tina è un documentario che racconta l'ascesa, la rinascita e anche il privato della favolosa Tina Turner. La vediamo, brava, bella e piena di energie, nel trailer, che è arrivato fresco fresco.

Ormai ci siamo abituati ai film di finzione dedicati a star del rock, del pop o di qualsiasi altro genere musicale. E tuttavia ci fa sempre piacere che a raccontarci la storia di cantanti delle varie epoche sia ogni tanto un bel documentario. Per questo a solleticare il nostro palato di amanti di ritratti di artisti è il documentario Tina, dedicato all'immensa Tina Turner e in arrivo su HBO negli States il 27 marzo. In primo piano ci sono gli inizi della carriera della Turner, il suo successo, la sua eredità e la sua tumultuosa vita privata.

Tina è diretto da Daniel Lindsay e T. J. Martin, coppia a cui dobbiamo il documentario sul football Undefeated che nel 2012 ha vinto l'Oscar. Oltre a contenere immagini di repertorio della Turner, il film si avvale di interviste ad Angela Bassett, Oprah Winfrey, al giornalista Kurt Loder, all'attivista e drammaturga Katori Hall e al marito della cantante Erwin Bach.

Di Tina è appena arrivato il trailer. Ve lo mostriamo subito. Prima, però, condividiamo con voi la sinossi ufficiale del film e vi ricordiamo che Tina Turner ha più volte prestato il suo talento al cinema: in Tommy, Mad Max - Oltre la sfera del tuono e Last Action Hero - L'ultimo grande eroe.

Il documentario della HBO Tina offre uno sguardo puntuale e intimo sulla vita e sulla carriera dell'icona musicale Tina Turner, mostrando la sua improbabile ascesa verso una fama precoce, le sue battaglie personali e professionali e la sua ancora più improbabile rinascita come fenomeno mondiale negli anni '80.