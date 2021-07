Tina: il documentario sulla leggendaria Tina Turner disponibile in digital download dall'8 luglio

News Cinema

Uscirà direttamente in download digitale l'8 luglio Tina, realizzato da due registi premio Oscar e dedicato alla straordinaria vita e carriera della cantante Tina Turner.

Una voce graffiante, roca, inconfondibile. Un fisico strepitoso, un'energia straripante e una carriera stellare. Tina, il documentario dedicato alla vita e alla carriera della leggendaria cantante (e attrice) Tina Turner, esce giovedì 8 luglio in digital download, blu-ray e dvd ed è una visione da non perdere.

Realizzato dai registi vincitori dell'Oscar® per il miglior documentario (Undefeated), Dan Lindsay e T.J. Martin, Tina è uno sguardo rivelatore e intimo sulla vita e la carriera dell'icona musicale Tina Turner, che racconta il suo difficile cammino, fino al successo e alla fama, le sue battaglie, nella vita privata e nell’ambito professionale, le sue rivincite, la sua stupefacente trasformazione in un fenomeno globale negli anni '80. Filmati, nastri audio e foto personali mai visti prima, raccontano, in tutta la sua complessità, la vita avvincente della regina del rock 'n' roll.

Questa la trama ufficiale del film su questa donna e artista straordinaria, che oggi a 81 anni vive in Svizzera e si è ritirata dalle scene ma che ha saputo farci ballare e sognare.

Tina “celebra” il valore di una donna e di una superstar globale e il ritratto intimo di una donna che ha superato incredibili avversità per percorrere la sua carriera, per definire una sua identità in totale autonomia. Dagli inizi come regina dell'R&B ai suoi tour da record nelle arene degli anni '80, Tina Turner apre il sipario per invitarci nel suo mondo privato in un modo che non ha mai fatto prima. Rivelando i suoi conflitti, le sue lotte e condividendo alcuni dei suoi momenti più personali.