Tina Fey e Amy Poehler condurranno la serata dei Golden Globe da due coste diverse degli Stati Uniti

Una nella costa ovest e una in quella est, Tima Fey e Amy Poehler condurranno in maniera inusuale un’edizione altrettanto inusuale dei Golden Globe.

La 78° edizione della cerimonia di premiazione dei Golden Globe sarà eccentricamente inusuale, così come quest’ultimo anno di pandemia. Una conduzione unica e duplice, quella delle spassose Tina Fey e Amy Poehler, che torneranno al microfono di comando per la prima volta dopo il 2015, ma non saranno nella stessa stanza, per grande che sia. La Fey sarà infatti a New York, in diretta dalla Rainbow Room, in cima al Rockefeller Center, mentre la Poehler sarà nella consueta sede della serata, al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California.

Un’idea originale, ma non inedita, che fa parte delle variazioni messe in atto dai produttori, dalla NBC e dalla Hollywood Foreign Press Association. Ancora devono essere rivelati dettagli cruciali, fra cui la presenza o meno dei nominati in persona o in remoto, o in qualche altra forma. La cerimonia si terrà il prossimo 28 febbraio alle 2 del mattino (del 1 marzo) ora italiana, due mesi o quasi più tardi del normale. Le candidature verranno annunciate da Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson oggi, 3 febbraio, alle 14.30 ora italiana, le 5.30 del mattino a Los Angeles.