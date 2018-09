Timothée Chamalet e Steve Carell nel trailer di Beautiful Boy

È stato pochi giorni fa presentato in prima mondiale al Toronto Film Festival, e tutti hanno confermato quello che in molti già mormoravano: Beautiful Boy, dramma interpretato da Timothée Chalamet e Steve Carell sarà con tutta probabilità uno dei protagonisti dell'imminente stagione dei premi. Oscar compresi, chiaramente.

Diretto dal regista di Alabama Monroe, il belga Felix Van Groeningen, il film è tratto dal libro biografico di David Sheff “Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction”, e racconta della lotta disperata e appassionata di un padre che cerca di salvare il figlio Nic dalla dipendenza da metamfetamine.

In attesa di sapere se e quando verrà distribuito in Italia, vi presentiamo il nuovo trailer di Beautiful Boy:



Beautiful Boy: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Beautiful Boy, prodotto da Amazon Studios, debutterà nelle sale americane il prossimo 12 ottobre.