Timothée Chalamet sarà il nuovo Willy Wonka

È ufficiale: Timothée Chalamet sarà Willy Wonka nel musical tratto da Charlie e la fabbrica di cioccolato di Roald Dahl con la regia di Paul King.

E dopo Gene Wilder e Johnny Depp, arriva un nuovo Willy Wonka: stavolta a incarnare il personaggio in un musical tratto da Charlie e la fabbrica di cioccolato, il celebre romanzo morale di Roald Dahl, sarà Timothée Chalamet.

Le trattative tra l'attore e la Warner sono andate avanti per un po', dal momento che Chalamet, richiestissimo, non riusciva a trovare il modo di incastrare il film nel suo fitto carnet di impegni, ma a quanto pare una soluzione si è trovata e l'attore ha firmato il contratto per il film che si intitolerà Wonka e che sarà appunto diretto da Paul King, regista dei due acclamati film di Paddington. Le riprese di questo nuovo adattamento inizieranno a settembre.

Una carriera in netta ascesa, quella del giovane attore franco-americano, che aspettiamo ancora di vedere nel Dune di Denis Villeneuve.