Timothée Chalamet sarà il giovane Henry V nel film The King

Candidato all'Oscar come miglior attore per Chiamami col tuo nome e presente in misura minore nell'altro film concorrente al premio, Lady Bird, il fino a ieri sconosciuto Timothée Chalamet, bilingue, bravo e bello quel tanto che serve per scaldare i cuori delle teenager, è lanciato verso una brillante carriera.

Adesso sappiamo anche quale sarà il suo prossimo film. Si tratta di The King, moderno adattamento dell'Enrico V di William Shakespeare, in cui l'attore sarà proprio il giovane re. L'adattamento è opera di David Michod e dell'attore, regista e sceneggiatore Joel Edgerton, che ha scritto con lui e interpretato il suo Animal Kingdom.

Per il momento non si sa altro, se non che David Michod dirigerà anche questo film, che è in gestazione già da un po'. Vedremo prossimamente Chalamet anche nel western Hostiles, in uscita il 22 marzo nelle nostre sale.