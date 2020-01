Timothée Chalamet sarà Bob Dylan

News Cinema

L'attore verrà diretto da James Mangold in un film provvisoriamente intitolato Going Electric.

Il prossimo personaggio di Timothée Chalamet, che da dopodomani vedremo nelle nostre sale nel Piccole Donne di Greta Gerwig, sarà nientemeno che Bob Dylan. L'attore, ormai sempre più popolare, verrà diretto da James Mangold, che ha appena stretto un accordo con la Searchlight Pictures. Il film, che al momento si intitola Going Electric, si concentrerà sul periodo in cui il menestrello di Duluth era in procinto di diventare un profeta della musica folk. Dylan ha dato la sua approvazione al progetto e sta collaborando attivamente alla sua realizzazione. Chalamet non ha ancora firmato il contratto, ma è probabile che lo faccia, vista l’appetibilità di un ruolo che è già stato interpretato da diversi volti noti in Io non sono qui di Todd Haynes.

Timothée Chalamet è stato scelto all'indomani delle prima recensioni positive di Piccole Donne e comincerà (o comincerebbe) le riprese di Going Electric una volta finite le rappresentazioni di "4000 Miles", pièce teatrale che rappresenterà il suo debutto a Broadway. A fine anno Timothée apparirà nel Dune di Denis Villeneuve, in cui sarà Paul Atreides, ed è inoltre fra gli interpreti di The French Dispatch di Wes Anderson.

Prodotto dal manager di lunga data di Dylan Jeff Rosen, Going Elecric prende ispirazione dal libro di Elijah Wald "Dylan Goes Electric" e non ha ancora una data d'uscita. Dirigendolo, James Mangold - che ha guadagnato 200 milioni di dollari con il recente Le Mans '66 - La Grande Sfida - firmerà il suo secondo film su un cantante e musicista dopo Walk The Line, dedicato a Jonny Cash.