Timothée Chalamet imita Harry Styles in uno sketch del Saturday Night Live

Ospite al Saturday Night Live, l'attore 25enne Timothée Chalamet ha preso parte a uno sketch dello show imitando il quasi coetaneo cantante britannico Harry Styles.

Nella puntata di ieri del Saturday Night Live, il celebre show americano che va in onda dal 1975 sulla rete NBC, l'ospite principale è stato Timothée Chalamet. Nel tradizionale monologo di apertura affidato alla celebrità di turno, il 25enne attore (che vedremo il prossimo ottobre in Dune) ha condiviso con il pubblico i suoi ricordi di infanzia raccontando che vivere il Natale da bambino a New York è stato indimenticabile.

Nel corso della puntata Chalamet ha partecipato a uno sketch parodia dei talk show americani. L'attrice comica Ego Nwodim dà vita a una versione sopra le righe di Dionne Warwick, essendo la cantante molto attiva e spiritosa su Twitter, ospitando famosi artisti che hanno fatto parlare di sé nei giorni passati. Tutti gli attori del cast dello show si alternano velocemente imitando diverse celebrità, onore che tocca anche all'ospite della puntata. Chalamet ha fatto l'imitazione di Harry Styles, sfoderando un accento britannico per l'occasione.