Timothée Chalamet e Taylor Russell per la love story horror di Luca Guadagnino

Si intitola Bones & All il nuovo film di Luca Guadagnino, una love story horror per cui il regista vuole Timothée Chalamet e Taylor Russell.

Luca Guadagnino ha sempre nuovi progetti, l'ultimo dei quali è Bones & All, descritto come una love story horror. Adattato per il cinema dal fido collaboratore Dave Kajganich, dovrebbe essere interpretato da Timothée Chalamet e Taylor Russell, attualmente in trattative per i ruoli protagonisti.

Si tratterebbe di una reunion auspicata per regista e interprete di Chiamami col tuo nome, che ha fruttato a Chalamet una candidatura all'Oscar ed è stato anche candidato come miglior film, oltre ad essere diventato un successo internazionale.

La storia è tratta dal romanzo omonimo di Camille DeAngelis: Russell Taylor dovrebbe interpretare Maren Yearly, una ragazza con un problema terrificante. Fin da piccola è affatta dalla pulsione a... mangiare le persone che ama, e per questo la madre si è trasferita continuamente durante la sua infanzia, per evitare che il suo segreto venisse scoperto. Quando Maren viene abbandonata il giorno del suo sedicesimo compleanno, decide di mettersi alla ricerca del padre, un uomo che non conosce, e scoprire perché fa quello che fa.

Al momento Timothée Chalamet è in fase di riprese di Don't Look Up, il nuovo film di Adam McKay, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Taylor Russell, meno nota del collega, ha interpretato anche Lost in Space per Netflix, ed ha all'attivo una candidatura agli Independent Spirit Awards come miglior attrice emergente. Di recente ha interpretato Quello che tu non vedi.

Guadagnino dovrebbe anche dirigere, com'è noto, un remake di Scarface, un film in questo momento probabilmente più complicato da realizzare. Vedremo quale dei due arriverà per primo sul set.