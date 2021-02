Timothée Chalamet è il figlio di Edward Mani di Forbice in un nostalgico spot pubblicitario

News Cinema

Al fianco di Winona Ryder, Timothée Chalamet riporta in vita per il bellissimo spot pubblicitario di una celebre auto in versione futuristica, il magico mondo di Edward Mani di Forbice.

Quest'anno il Super Bowl è stato per forza avaro di emozioni cinematografiche, come dicevamo presentando lo spot di Io sono nessuno, ma la pubblicità ha compensato i fan. Per pubblicizzare un'auto elettrica della Cadillac, è stato diffuso un breve filmato pubblicitario (di cui vi mostriamo la versione integrale, non quella da un minuto) dove Timothée Chalamet e Winona Ryder ci riportano, 30 e passa anni dopo, all'interno del magico mondo di Edward Mani di Forbice, grande successo di Tim Burton.

Nello spot, diretto da David Shane, Chalamet è Edgar, figlio di Edward e del personaggio di Winona Ryder nel film, oggi amorevole e bionda mamma, e ha diverse difficoltà, come suo padre, nella vita quotidiana, a causa delle sue taglienti mani. Fino al giorno in cui la madre gli regala un'auto meravigliosa, che in pratica si guida da sola.

Tim Burton, interpellato in merito, ha dichiarato di aver apprezzato l'omaggio e si è dichiarato felice che il personaggio da lui creato sia ancora così vivo nel cuore di tutti. Quanto a Chalamet, per una volta ci sembra davvero perfetto nel ruolo. Sarebbe stato bello vedere anche papà Mani di Forbice, ovvero Johnny Depp, ma non si può avere tutto dalla vita.